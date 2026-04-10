В Аздраме почтили память Азер Паши Нематова спектаклем "Этот долгий путь любви"

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся показ спектакля "Ah, bu uzun sevda yolu" (Этот долгий путь любви), посвященного памяти видного театрального деятеля Азер Паши Нематова (1947-2023), сообщает Day.Az.

Перед показом спектакля председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмайлов рассказал о жизни и творческом пути Азер Паши Нематова, а также отметил его вклад в развитие азербайджанского театра.

Спектакль, поставленный по одноимённому произведению драматурга, заслуженного деятеля искусств Али Амирли, посвящён жизни и творчеству выдающегося азербайджанского поэта Микаила Мушфига. В сюжете повествуется о любви Микаила и его супруги Дильбер, трагической судьбе поэта, чья жизнь оборвалась в годы сталинских репрессий. При этом произведение поставлено в оригинальной форме и только у главных героев есть имена, остальные образы - это Мужчина во френче, Мудрый поэт, Друг поэта, Поэт-новатор, Поэтесса, Враг поэта, Трусливый поэт и другие. Через художественные образы, поэтические строки и эмоциональную актёрскую игру зрителю передаются драматизм эпохи и сила человеческих чувств. Спектакль объединяет элементы театрального действия, поэтического чтения и музыкального сопровождения, создавая атмосферу глубокого эмоционального погружения. Постановка не только рассказывает о судьбе поэта, но и поднимает вечные темы любви, верности и духовной стойкости.

Режиссером спектакля был председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народный артист, профессор Азер Паша Нематов. Он с 1990 года работал в Аздраме, с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссером-постановщиком. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. С успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.