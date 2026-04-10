Утверждены направления нового Рамочного документа сотрудничества ООН по устойчивому развитию в Азербайджане

В Баку обсуждены и утверждены результаты обзора Рамочного документа сотрудничества ООН по устойчивому развитию в Азербайджане (UNSDCF) за 2021-2025 годы, а также основные направления нового документа на период 2026-2030 годов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии выступили заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов и координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич.

Затем руководитель Офиса координатора-резидента ООН Канако Мобучи представила основные результаты предыдущего периода и обзор нового рамочного документа.

В ходе сессии были представлены планы деятельности и приоритеты на 2026 год по двум группам результатов (RG). Также была представлена информация о реализуемых мерах и планируемых мероприятиях по направлениям "Инклюзивное социально-экономическое развитие и человеческий капитал" и "Климатическая устойчивость и "зеленое" развитие".