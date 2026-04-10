Для ряда лиц введут ежемесячную налоговую льготу в 400 манатов

Семьям погибших при разминировании саперов снизят налогооблагаемый ежемесячный доход на 400 манатов.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Уточняется, что изменения предусматривают оплату обучения детей саперов, погибших при разминировании, в образовательных учреждениях Азербайджана независимо от формы собственности на платной основе (за исключением дополнительного образования) за счет госбюджета.

Согласно переходным положениям законопроекта, изменения, которые планируется применять с 15 сентября 2026 года, будут распространяться и на детей саперов, погибших или скончавшихся от полученных травм до вступления закона в силу (до достижения ими 23 лет).

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.