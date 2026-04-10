Xiaomi создала упрощенный вариант кроссовера YU7. Xiaomi сертифицировала модификацию кроссовера YU7 массой 2200 кг. До этого самой лёгкой версией была YU7 Long Range, масса которой составляет 2315 кг. Эксперты издания AutoHome предполагают, что компания применила тяговый аккумулятор меньшей ёмкость, что повлияло на характеристики, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новинка будет оснащена двигателем производства компании Suzhou Huichuan United Power System. Этот мотор мощностью 320 л.с. вращает задние колёса - аналогичным агрегатом укомплектован YU7 Long Range.

Как предполагают эксперты, в будущей базовой модели будет использоваться батарея ёмкостью 75−80 кВт·ч вместо нынешних 96 кВт·ч. Такое решение уменьшит запас хода, но также позволит снизить цену автомобиля.

В его основе кроссовера лежит платформа Modena. Длина, ширина и высота составляют 4999, 1996 и 1608 мм, соответственно, при трёхметровой колесной базе. Размерность колес варьируется от 19 до 21 дюйма.

Снаружи YU7 похож на первую модель Xiaomi, седан SU7. У кроссовера обтекаемый силуэт, узнаваемое оформление передка, длинный капот, "спрятанные" дверные ручки и козырёк над задним стеклом.