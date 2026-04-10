В Азербайджане ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Синоптики распространили предупреждение об изменении погодных условий. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером 11 апреля и 12 апреля преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 13-го до дневных часов 14 апреля местами ожидается периодически дождливая погода.
В Азербайджане ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Синоптики распространили предупреждение об изменении погодных условий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером 11 апреля и 12 апреля преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 13-го до дневных часов 14 апреля местами ожидается периодически дождливая погода.
В отдельных районах осадки могут усилиться, прогнозируются грозы, град, а в некоторых горных территориях - снег.
Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные селевые потоки на отдельных горных реках.
