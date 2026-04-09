Рассекречены новые смартфоны Samsung

Корпорация Samsung этим летом представит сразу три складных смартфона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Korea Economic.

Источники медиа выяснили, что корейская компания запланировала мероприятие Galaxy Unpacked в Лондоне. В июле компания представит в столице Великобритании три новых складных устройства. Классическими моделями окажутся флагманский смартфон-планшет Galaxy Z Fold 8 и доступная раскладушка Galaxy Z Flip 8.

Также фирма должна анонсировать выход Galaxy Z Fold Wide. Этот аппарат будет похож на Galaxy Z Fold 8, но получит более широкий дисплей с соотношением сторон 4:3. Также из рассекреченных данных следует, что модель будет поддерживать работу со стилусом - как Galaxy S26 Ultra.

В материале говорится, что топовые Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold Wide получат новый экран без видимых складок. Вероятно, с подобным дисплеем выйдет первый складной iPhone, который должен появиться в сентябре.