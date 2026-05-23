https://news.day.az/sport/1836838.html Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом сезона Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом сезона по версии журналистов The Athletic. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в публикации издания отдельно подчеркивается способность 18-летнего футболиста вести команду за собой в самых сложных матчах.
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом сезона
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом сезона по версии журналистов The Athletic.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в публикации издания отдельно подчеркивается способность 18-летнего футболиста вести команду за собой в самых сложных матчах.
В нынешнем сезоне Ямаль провел 55 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 18 результативных передач.
Вместе с "Барселоной" молодой вингер досрочно стал чемпионом Испании.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро. Контракт Ямаля с каталонским клубом рассчитан до 2031 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре