Завтра в некоторых частях Бейлаганского района не будет газа

С 10:00 25 мая в 18 селах Бейляганского района временно будет приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Тертерское региональное управление эксплуатации газа.

Отмечается, что отключение газоснабжения связано с подготовительными работами к осенне-зимнему сезону.

При этом в управлении не уточнили, в каких именно селах будет прекращена подача газа.