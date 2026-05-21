Завещание на постороннего: сохраняются ли права детей на наследство?

Согласно статье 1166 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, физическое лицо вправе завещать свое имущество как законным наследникам, так и посторонним лицам. При этом ключевое значение имеет воля завещателя, однако существуют определенные законодательные ограничения.

Но сохраняется ли право ребенка на наследство, если имущество завещано постороннему?

права детей на наследство защищены законом. Даже если имущество по завещанию полностью передано посторонним лицам, за детьми сохраняется предусмотренная законом обязательная доля в наследстве.

Как правило, она составляет половину той части наследства, которая полагалась бы им по закону, и не может быть уменьшена.

Если при разделе наследства по завещанию возникает спор, можно обратиться в суд и потребовать выделения своей обязательной доли.