Президент Мавритании поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Исламской Республики Мавритания Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Как передает Day.Az, в письме говорится:
"Ваше превосходительство, дорогой Брат.
Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - 28 Мая - Дня независимости, желаю дружественному народу Азербайджана новых успехов и благополучия.
Пользуясь этой приятной возможностью, особо подчеркиваю наше намерение наращивать усилия по укреплению и развитию сотрудничества между двумя странами в интересах наших дружественных народов.
Ваше превосходительство, дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение".
