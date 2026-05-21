Сохранение богатого культурного наследия является одним из важнейших вопросов современности

Сохранение богатого культурного наследия и его передача будущим поколениям является одним из важнейших вопросов современности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Фарид Джафаров во время выступления на панельной сессии на тему "Модель возрождения устойчивой и вдохновляющей культуры", проходящей в рамках WUF13.

По словам замминистра, охрана культурного наследия - это не только вопрос сферы культуры, но и важная ответственность, возложенная на государства и общества. По этой причине проекты и инициативы, реализуемые в этом направлении, имеют особое значение.

Ф. Джафаров отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях осуществляются широкомасштабные программы восстановления и реконструкции. Наряду с реставрацией исторических и культурных памятников, проводится большая работа по восстановлению социальной и инженерной инфраструктуры.

Замминистра подчеркнул, что процесс реконструкции на освобожденных территориях идет последовательно, культурная жизнь и исторический облик региона поэтапно восстанавливаются. Эти меры служат как сохранению культурного наследия, так и формированию устойчивой среды на данных территориях.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа форума посвящена таким темам, как жилищная политика, восстановление городов после кризисов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в развитии городов, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

В рамках пятого дня проходят диалоги, круглые столы и специальные сессии на следующие темы: "Жилье в центре восстановления и реконструкции после кризисов", "Новое соглашение по жилищному финансированию", "Академия", "Дети и молодежь", "Инклюзивная городская жизнестойкость, "Голубая" экономика и устойчивый туризм в малых островных развивающихся государствах", "Африканский компакт по доступному жилью - специальная сессия для инвесторов", "Профессионалы", "Гражданское общество" и заключительная сессия.

На сессиях обсуждаются вопросы расширения доступа к жилью, восстановления городов после кризисов и конфликтов, применения инструментов устойчивого финансирования, вовлечения молодежи в процессы принятия решений, а также повышения жизнестойкости городов в условиях изменения климата.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: "Трансформация неформальных поселений и трущоб", "Связь климата и жилья", "Голоса городов: Форум городов SPECA", "Жилищный опыт Азербайджана", "Города как игровая площадка", "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация", "Чистый воздух", "Лица с инвалидностью", "Парламентарии", "Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики" и "Развитие городского климатического наследия".

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA". Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, "зеленой" урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная "Новой программе развития городов", Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.