Спикер Милли Меджлиса встретилась с премьер-министром Литвы

Сегодня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Литовской Республики Ингой Ругинене, находящейся с официальным визитом в нашей стране.

Как передает Day.Az, об этом Инга Ругинене написала в социальной сети X.

"Литва и Азербайджан разделяют историю солидарности, которая запомнилась взаимной поддержкой наших народов в период борьбы за восстановление независимости. Сегодня мы видим четкие возможности для укрепления партнёрства во многих сферах и расширения связей. Это отвечает интересам обеих стран. По этим вопросам мы провели продуктивное обсуждение со спикером Сахибой Гафаровой", - отметила премьер-министр Литвы.