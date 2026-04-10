В некоторых частях этого района Баку не будет света

В некоторых частях Сураханского района Баку ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Об этом Day.Az сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на нагрузку 10 апреля на территории Сураханского районного управления по энергоснабжению и сбыту будут проведены капитальные ремонтные работы.

В связи с ремонтно-профилактическими работами на трансформаторной подстанции, расположенной в поселке Говсан, с 13:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии на улицах Эльчина Мамедова, Октайя Шабанова и Ильгара Ахлиманова.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.