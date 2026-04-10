Сообщения о запуске ракет из Азербайджана в направлении Персидского залива необоснованны

"В последние дни в некоторых соцсетях распространяются абсолютно необоснованные и не соответствующие действительности сообщения о якобы запуске ракет с территории Азербайджана в направлении стран Персидского залива".

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа.

"На фоне существующей напряжённости в регионе распространение в социальных сетях непроверенной и неточной информации служит формированию ошибочных представлений в обществе и носит характер целенаправленной дезинформации. Мы решительно осуждаем такие попытки.

Подобные утверждения либо носят умышленно провокационный характер, либо являются результатом полностью безответственного и необоснованного подхода. В условиях современных технологических возможностей определить, из какого направления был осуществлён запуск ракеты или другого летательного аппарата, не представляет сложности.

Страны региона и Персидского залива располагают современными радиолокационными и наблюдательными системами, с помощью которых происхождение и траектория объектов чётко устанавливаются.

Сообщаем, что Азербайджанская Республика неизменно привержена принципам международного права, суверенитету государств и сохранению региональной стабильности. Призываем все стороны опираться исключительно на проверенные и надёжные источники и воздерживаться от распространения неподтверждённой информации.

Призываем средства массовой информации и пользователей социальных сетей при распространении информации проявлять высокий профессионализм и ответственность, руководствоваться только официальными и надёжными источниками и не допускать распространения сомнительных и манипулятивных сведений", - говорится в заявлении.