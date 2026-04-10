Международный аэропорт Гейдар Алиев обращается к пассажирам в связи с регулированием транспортного потока в рамках WUF13

В связи с подготовительными мероприятиями к тринадцатой сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), которая пройдет в Баку, в ночь с 11 на 12 апреля на ряде направлений столицы будет осуществляться мониторинг движения транспорта по определенным маршрутам.

В этой связи, 12 апреля с 01:30 до 03:30 в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев будут осуществляться временные регулирования движения транспорта.

Учитывая текущую ситуацию, Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки, принимать во внимание возможную транспортную загруженность и рассмотреть возможность использования Зыгского шоссе в качестве альтернативного маршрута.

В целях обеспечения своевременного и комфортного выполнения рейсов пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета.

Отметим, что автобусный маршрут "Аэроэкспресс", курсирующий между аэропортом и центром города ("Транспортно-пересадочный центр 28 Мая"), продолжит функционировать в соответствии с установленным графиком и останется надежной транспортной альтернативой для пассажиров.