В Азербайджане подорожали эти виды зелени

С приходом весны полезные растения, которые дарит природа, заняли свое место на прилавках. От спаржи до диких трав - многие виды зелени находятся в центре внимания покупателей.

А как обстоят дела с ценами на эту зелень?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам продавцов, продукты, которые легко найти и собрать, продаются дешевле:

"Пучок спаржи стоит 3-4 маната, крапива - 0,20 маната, пучок звездчатки - 1 манат, дикая спаржа - 7 манатов за килограмм, руккола - 10 манатов за килограмм, а шомум предлагается по 3 маната за килограмм. Эти растения используются не только как лекарственные средства, но и в приготовлении гутабов, горячих блюд и солений".

По словам людей, занимающихся сбором этой зелени, ее заготовка требует много времени и усилий, особенно в сложных погодных условиях: "Каждая зелень растет в разных местах. Мы с трудом их собираем и очищаем. В этом году погода была дождливой. Наша работа не такая легкая, как кажется".

Отметим, что к концу мая ожидается снижение цен на эту продукцию.