Найден неожиданный способ замедлить старение мозга

Силовые тренировки могут замедлить старение мозга, улучшая его работу, показало новое исследование. Ученые из Копенгагенского университета провели годичную программу для пожилых людей и обнаружили, что даже умеренные физические нагрузки могут снизить "биологический возраст" мозга. Работа опубликована в GeroScience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовали 309 человек в возрасте от 62 до 70 лет. Участников разделили на три группы: одна занималась интенсивными силовыми тренировками, другая - умеренными, а третья не выполняла физические упражнения. МРТ использовали для отслеживания изменений в мозге.

Результаты показали, что у людей, регулярно занимавшихся силовыми тренировками, "возраст мозга" снизился на 1,4-2,3 года. Это улучшение связано с укреплением связей в мозге, особенно в области, отвечающей за внимание и принятие решений.

Возраст мозга - это разница между реальным возрастом человека и состоянием его мозга. Например, если человеку 60 лет, а его мозг функционирует как у 50-летнего, это указывает на более молодое состояние мозга. Если возраст мозга оказывается старше, это может сигнализировать об ухудшении когнитивных функций.

Авторы работа подчеркивают, что силовые тренировки, даже умеренной интенсивности, могут замедлить старение мозга и поддерживать его здоровье в пожилом возрасте.