https://news.day.az/azerinews/1837488.html "JetBlue" müflisləşmə riski ilə üz-üzədir "Spirit Airlines"ın fəaliyyətini dayandırmasından sonra ABŞ-da aşağı büdcəli (low-cost) aviaşirkətlərin maliyyə vəziyyəti yenidən gündəmə gəlib. Day.Az xəbər verir ki, "JetBlue" şirkətinin 2027-ci ilə qədər müflisləşmədən qorunması üçün müraciət etmə riski 75 faizdən yüksək qiymətləndirilir.
"JetBlue" müflisləşmə riski ilə üz-üzədir
"Spirit Airlines"ın fəaliyyətini dayandırmasından sonra ABŞ-da aşağı büdcəli (low-cost) aviaşirkətlərin maliyyə vəziyyəti yenidən gündəmə gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, "JetBlue" şirkətinin 2027-ci ilə qədər müflisləşmədən qorunması üçün müraciət etmə riski 75 faizdən yüksək qiymətləndirilir. Şirkətin təxminən 9 milyard dollara yaxınlaşan borc yükü, son illərdə davam edən zərərləri və artan maliyyə təzyiqi əsas risk amilləri arasında göstərilir.
Buna baxmayaraq, "JetBlue" rəhbərliyi 2026-cı il üçün müflisləşmə müraciəti nəzərdə tutmadıqlarını bildirir. Şirkət kifayət qədər likvidliyə və əlavə kapitala çıxış imkanlarına malik olduğunu iddia edir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре