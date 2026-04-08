Иран будет взимать плату с судов в Ормузском проливе в период перемирия - СМИ
Согласно договоренности о перемирии, Иран и Оман получили право взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Associated Press.
Плата будет взиматься в течение двухнедельного периода перемирия.
Агентство отмечает, что собранные средства Иран направит на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате ударов.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о решении приостановить бомбардировки и атаки против Ирана сроком на две недели. Первый раунд мирных переговоров между США и Ираном состоится в Исламабаде. Переговоры в столице Пакистана пройдут 10 апреля.
