Иран будет взимать плату с судов в Ормузском проливе в период перемирия

Согласно договоренности о перемирии, Иран и Оман получили право взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

Плата будет взиматься в течение двухнедельного периода перемирия.

Агентство отмечает, что собранные средства Иран направит на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате ударов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о решении приостановить бомбардировки и атаки против Ирана сроком на две недели. Первый раунд мирных переговоров между США и Ираном состоится в Исламабаде. Переговоры в столице Пакистана пройдут 10 апреля.