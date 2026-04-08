"Бавария" победила "Реал" в Мадриде - ВИДЕО
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, счет в матче открыли гости - в концовке первого тайма гол забил Луис Диас. На 46-й минуте преимущество мюнхенцев удвоил Харри Кейн. Хозяева сократили отставание на 74-й минуте - отличился Килиан Мбаппе.
Ответная игра пройдет 15 апреля на "Альянц Арене" в Мюнхене.
