"Бавария" победила "Реал" в Мадриде

"Бавария" на выезде обыграла "Реал" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов - 2:1. Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, счет в матче открыли гости - в концовке первого тайма гол забил Луис Диас. На 46-й минуте преимущество мюнхенцев удвоил Харри Кейн. Хозяева сократили отставание на 74-й минуте - отличился Килиан Мбаппе. 

Ответная игра пройдет 15 апреля на "Альянц Арене" в Мюнхене.