Самое детализированное видео Луны - ВИДЕО

Опубликовано самое детализированное видео Луны на сегодняшний день. Как передает Day.Az, изображение было создано из тысячи отдельных кадров, снятых на камеру Nikon Z8 через телескоп Takahashi TSA-120. В результате получилось видео на 40 мегапикселей с высокой четкостью и проработкой всех деталей.