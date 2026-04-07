В Азербайджане ожидаются снег и град

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем местами будет сменяться усиливающимся северо-западным.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана в основном ожидается погода без осадков. Однако ночью и вечером в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки, грозы, град, а в горах - снег. Местами будет наблюдаться туман. Восточный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха в районах ночью составит 9-12° тепла, днем - 18-23° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем - 13-18° тепла.

