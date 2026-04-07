В Баку обрушилась часть жилого дома: женщину достали из-под завалов

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обрушении в частном жилом доме по улице Герая Асадова в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте установлено, что в результате обрушения части частного жилого дома, вызванного оползнем грунта, гражданка Гюнель Гусейнова (1996 года рождения) получила телесные повреждения различной степени тяжести и оказалась под завалами.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли пострадавшую из-под завалов и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.