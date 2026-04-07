Миссия «Артемида-2» побила рекорд дальности полета человека от Земли

Пилотируемая миссия "Артемида-2" побила рекорд дальности полета, установленный в 1970 году, достигнув отметки в 406,7 тысячи километров от Земли. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новая веха для человечества: экипаж "Артемиды-2" теперь находится дальше всех, кто когда-либо путешествовал, достигнув максимального расстояния в 252 752 мили (406,7 тыс. км) от Земли. Это превышает предыдущий рекорд, установленный "Аполлоном-13" в 1970 году, примерно на 4102 мили (6 601,5 км)", - говорится в сообщении.

В настоящее время экипаж находится на достаточно близком расстоянии от Луны для проведения научных наблюдений, при этом космический аппарат специально сориентирован таким образом, чтобы окна были направлены на лунную поверхность. В числе объектов, представляющих научный интерес, - область Рейнер Гамма, расположенная в Океане Бурь, к западу от кратера Рейнер.

1 апреля США осуществили запуск пилотируемого космического корабля в рамках миссии "Артемида-2" (Artemis II), на борту которого находятся четыре астронавта. Эта экспедиция, которая продлится десять дней, включает в себя облет Луны с максимальным приближением на расстояние около 8 тысяч километров от ее поверхности. Основная задача миссии - провести испытания систем и оборудования, которые будут использоваться в будущих космических экспедициях, включая запланированную высадку на Луну в 2028 году.