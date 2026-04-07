Samsung похоронила популярное приложение

Корпорация Samsung объявила, что прекратит поддержку Samsung Messages летом. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В фирме рассказали, что закроют встроенный в смартфоны бренда мессенджер в июле 2026 года. Компания объяснила решение стремлением "поддерживать стабильный опыт обмена сообщениями на Android". Всех пользователей популярного приложения призвали начать пользоваться программой Google Messages.

Начиная с июля, отправлять сообщения и звонить через Samsung Messages будет невозможно. Исключение составят номера экстренных служб. В Samsung объяснили, что уже сейчас можно скачать альтернативу похоронненому приложению через Google Play и настроить его в качестве клиента для отправки и приема SMS по умолчанию.

В материале Samsung подчеркивается, что все сообщения в Google Messages шифруются. Также программа имеет поддержку стандарта обмена сообщениями RCS и нейросети Gemini. В заключение в корпорации рассказали, что обновление не затронет пользователей устаревшей операционной системы Android 11 - они и после июля смогут отправлять сообщения через Samsung Messages.