Иран не откроет Ормуз в обмен на временное прекращение огня

Иран не откроет Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Согласно информации, предложенный Пакистаном план рассматривается, однако Тегеран не согласится на временные ограничения и давление.

"Вашингтон не готов к стабильному прекращению огня", - заявил представитель Ирана.

Ранее мы сообщали, что Пакистан предложил Ирану и США план по прекращению конфликта.