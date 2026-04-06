Путь туркменского газа в Европу: без Азербайджана не обойтись

Автор: Лейла Таривердиева

Если война на Ближнем Востоке продлится еще несколько месяцев, энергетический кризис в Европе будет ощущаться уже в полную силу. Пока что, на взгляд экспертов, ситуация еще не так плоха, но войне не видно конца, а это значит, что могут осуществиться самые неблагоприятные прогнозы. Это когда нефть и газ не просто будут дорогими. Их не будет вообще. И если Европа не найдет в ближайшие месяцы выхода, то ее ждет впереди очень холодная зима.

Как следует из сообщения Еврокомиссии, странам Евросоюза удалось сохранить после зимнего сезона некоторые запасы в подземных газохранилищах. ЕК отмечает, что хранилища на сегодня заполнены в среднем на более чем 28 процентов. В странах ЕС имеется 100 газохранилищ. Лучше всего дела обстоят в Испании, Италии, Польше, Болгарии, хуже всех завершили зиму Нидерланды, Швеция и другие. То есть в странах с более теплым климатом удалось сэкономить, а их северным соседям пришлось труднее.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на специальной сессии в Брюсселе заверил, что Еврокомиссия продолжает координировать заполнение хранилищ и разрабатывает меры поддержки для домохозяйств и бизнеса. Йоргенсен сообщил, что с начала войны в Украине зависимость ЕС от российского газа сократилась в три раза. Но эта новость вряд ли внушила европейцам оптимизм в сегодняшней ситуации. Конфликт на Ближнем Востоке усугубляется, Ормузский пролив открыт только для избранных стран. Демонстративное закрытие воздушного пространства для американских военных грузов, объявленное в последние дни рядом стран Европы, вряд ли поможет задобрить Тегеран, который не намерен пропускать танкеры с топливом, добываемым в странах, имеющим на своей территории американские военные базы.

До войны через Ормузский пролив проходило около 20 процентов мировых поставок нефти и газа. В результате военных действий повреждены газовые объекты в Иране, крупнейший хаб сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре (Ras Laffan), а также энергетические цели в других странах Персидского залива. Это привело к остановке части добычи, серьезным перебоям в транспортировке топлива и росту цен. По данным на конец минувшей недели, цена нефти добралась до 140 долларов за баррель. А цена газа в Европе в марте выросла в 1,5 раза - примерно до 633 долларов за 1 тысячу кубометров. В настоящее время идет ускоренный поиск альтернативных поставщиков газа - европейцы ищут их в США, Канаде, Норвегии, Алжире и Азербайджане.

В сложившейся ситуации на повестку снова вышел и туркменский газ. Огромные запасы Туркменистана, которые никак невозможно дотянуть до европейского потребителя, давно волнуют ЕС. Туркменского газа много и он пока не вышел на мировой рынок. Энергоресурсы Центральной Азии - прежде всего Туркменистана и Казахстана - способны стать решением проблемы, позволив Европе избавиться от зависимости от российского газа и снизить уязвимость перед нестабильностью на Ближнем Востоке. Но препятствие в виде Каспийского моря и отсутствие уже действующей газотранспортной инфраструктуры ставят вопрос в тупик.

Транскаспийский газопровод, о котором говорят с конца 90-х, считался нецелесообразным проектом с финансовой точки зрения. У Европы был российский газ, она не хотела тратиться на строительство трубопровода, и проект был прочно забыт. О нем снова заговорили в связи с санкциями против России и перспективой потери источника поставок. Заменить российские энергоресурсы попытались на ближневосточные и африканские. Но и тут не были просчитаны все риски. Вспыхнувшая на Ближнем Востоке война и блокировка Ормузского пролива заставили снова вспомнить о Центральной Азии и транзите через Каспий и Южный Кавказ.

Старший научный сотрудник Центра каспийских политических исследований Эрик Руденшиольд в статье для The Daily Signal пишет, что обладающий огромными запасами газа Туркменистан может компенсировать проблемы, возникшие с ресурсами Ближнего Востока.

"Западный маршрут через Каспий в Южный газовый коридор мог бы преобразить экономику региона и укрепить безопасность Европы", - считает эксперт. Для начала Руденшиольд предлагает построить интерконнектор между туркменскими и азербайджанскими морскими платформами. Протяженность соединительного трубопровода составит 70-75 километров, обойдется проект в 400-600 миллионов долларов. На первом этапе, по оценкам эксперта, труба сможетпропускать 5 миллиардов кубометров в год, а дальше можно будет расширить поставки до 30 миллиардов.

Такого же мнения придерживается эксперт по энергетической безопасности, старший научный сотрудник Atlantic Council, специалист по энергетике Кавказа и Центральной Азии Джон Робертс.

В интервью одному из изданий он подчеркнул, что добыча бессмысленна, если нет экспортных маршрутов. Хотя Катар, например, является крупным производителем, у него нет трубопроводов для вывода ресурсов на мировые рынки. Катар зависит от Ормузского пролива. В отличие от катарского туркменский газ можно направить через Каспийское море в уже существующую систему - Южный газовый коридор, считает Робертс. И для начала можно не строить 300-километровую трубу через все море, достаточно соединить туркменский и азербайджанский терминалы.

Однако идиллию нарушил вопрос журналиста о том, кто будет инвестировать в проект. Евросоюз, частные компании - кто?

По словам Робертса, тут частными инвестициями не обойтись, речь должна идти о масштабных поставках на долгосрочной основе, для чего ЕС придется изменить свою политику. Во-первых, Евросоюз должен снова разрешить Европейскому инвестиционному банку инвестировать как в добычу ископаемого топлива, так и в транспортную инфраструктуру для его доставки на рынки. Во-вторых, ЕС должен задуматься о долгосрочных контрактах.

В обоих случаях эксперт прав. И это касается не только эфемерной трубы через Каспий. Баку неоднократно заявлял о готовности увеличить добычу и поставки газа европейским партнерам, если те готовы заключать долгосрочные контракты и инвестировать в расширение газотранспортной инфраструктуры. Но доктрина декарбонизации висит дамокловым мечом над европейской энергетикой. Правда, уже звучат мнения о необходимости отменить запрет европейским финансовым структурам на финансирование нефтегазовых проектов в Азербайджане. Если ситуация будет продолжать ухудшаться, не исключено, что борьбу с изменениями климата придется отложить до лучших времен.

Это же касается и Транскаспийского газопровода. Идея витает в воздухе уже тридцать лет. В 1996 году Европа и США заинтересовались огромными запасами газа Туркменистана и стали думать, как доставлять их с восточного берега Каспия. В 1999 году туркменское правительство подписало соглашение с американскими компаниями на изучение маршрута предполагаемого трубопровода. В том же году на мероприятии ОЭС в Стамбуле Турция, Грузия, Азербайджан и Туркменистан подписали ряд соглашений в сфере строительства подводного газопровода. Отметим, что в прошлом Азербайджан неоднократно предлагал построить соединительную трубу и транспортировать газ Туркменистана по азербайджанской трубопроводной системе. Наша страна была не прочь стать транзитером туркменского газа. Этому мешало отсутствие правового статуса Каспия, а также отсутствие единства во мнении у партнеров и неопределенность с финансированием. В 2018 году была подписана Каспийская конвенция, и это сняло много вопросов. Однако к тому времени Азербайджан в связи с открытием месторождения "Шахдениз" сам превратился в экспортера собственного газа. Именно после ухода из проекта Азербайджана, в 2013 приказала долго жить идея "Набукко". В конце декабря 2020 года азербайджанский газ дошел до стран Европы.

В июле 2023 года, отвечая на вопросы участников Шушинского медиафорума, Президент Ильхам Алиев сказал, что для обеспечения дополнительных объемов газа с восточного побережья Каспийского моря необходимо, во-первых, проложить по его дну Транскаспийский газопровод, а во-вторых, построить что-то вроде Южного газового коридора из Баку в направлении Европы. "Главный вопрос - кто будет финансировать эти важные проекты? Ответа на него у нас нет", - заявил глава государства. По его словам, когда Азербайджан строил Южный газовый коридор, помимо корпоративного финансирования, он получал средства от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Сейчас же две из этих европейских организаций прекратили финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом.

Инициаторы оживления проекта не учитывают еще один очень важный фактор. Строя планы насчет Южного газового коридора, они не осознают, что говорят о действующей инфраструктуре с конкретными параметрами и возможностями.

Как ранее отмечал в интервью Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, Азербайджан - это единственная нефтегазодобывающая страна, которая сотрудничает со своими нефтегазодобывающими соседями. Нигде в мире больше такого нет. Азербайджан не соперничает, не ставит никому палки в колеса. Создавая Южный газовый коридор, Баку объявил, что не собирается сделать эту инфраструктуру закрытой, как в некоторых странах. Она открыта, и те страны, которые имеют свободные объемы газа и желают их реализовать на западных рынках могут воспользоваться нашей инфраструктурой.

"Но не в безразмерных объемах, а в объеме возможностей, предоставляемых газопроводом и не противоречащих нашим коммерческим интересам. Так же и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Есть возможности - пожалуйста, отправляйте. Не будет так, что азербайджанский газ и азербайджанские интересы отойдут на второй план", - сказал эксперт.

Ильхам Шабан отметил, что 30 миллиардов туркменского газа, которые некоторые уже мысленно пропускают по ЮГК, это фантазия. Общий объем возможностей ЮГК - 31 миллиард кубометров. Но это до границ Европы. Дальше возможности трубопровода ниже - 20 миллиардов кубометров. Пропуск даже 5 миллиардов кубометров туркменского газа создаст проблемы для нашего экспорта, подчеркнул эксперт. Американские эксперты предлагают построить интерконнектор от туркменской платформы до АЧГ, не учитывая, что от АЧГ до Сангачала идет не магистральный, а обычный подводный газопровод, пропускной способностью максимум 5 миллиардов кубометров. И эти мощности нужны нам самим, подчеркнул азербайджанский эксперт.

Удивительно, что известные американские аналитики (тот же Руденшиольд занимал пост директора по Центральной Азии в СНБ при Трампе и Байдене) не учитывают таких очевидных моментов. Доставка туркменского газа до Европы не ограничится 70-километровой трубой до АЧГ и даже 300-километровой до Баку. Потребуется новый, параллельный ЮГК газопровод от Баку до Европы стоимостью в несколько миллиардов. А это уже совсем другая история.

Вопрос транзита туркменского газа в Европу всегда оставался на уровне теории. Ныне, в условиях назревающих серьезных проблем не исключено, что Европа начнет смотреть на многие вещи под иным углом.

По информации туркменских СМИ, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приглашен в Брюссель. На брифинге в МИД Туркменистана посол Европейского союза в Ашхабаде Беата Пекса сообщила, что повестка предстоящего визита носит широкий характер и охватывает политические консультации, энергетическую безопасность, образование и молодежное сотрудничество. Единственным препятствием на пути к визиту остается выбор подходящей даты с учетом плотного рабочего графика европейского руководства.

В феврале этого года в интервью телеканалу "Аль-Арабия" председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан серьезно и конструктивно подходит к реализации проекта Транскаспийского газопровода, рассматривая его как одно из ключевых направлений обеспечения энергетической безопасности на континенте. "В то же время необходимо решить вопросы международно-правового характера, в частности вопрос делимитации дна Каспийского моря", - добавил он. Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что для работы над этим вопросом была создана Туркмено-азербайджанская рабочая группа и выразил надежду, что "ее деятельность даст весомые практические результаты".

Напомним, что в июле 2025 года Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению Президента Ильхама Алиева побывал с двухдневным визитом в Азербайджане. Сообщалось, что одной из тем переговоров лидеров двух стран стало обсуждение развития энергетического сотрудничества, включая перспективу Транскаспийского газопровода.

Туркменистан неоднократно пытался наладить экспорт своего газа без строительства экспортного трубопровода - путем свопа. В 2021 году было заключено своповое соглашение между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном о поставках азербайджанкой стороне определенных объемов туркменского газа. В конце 2023 году Ашхабад в одностороннем порядке вышел из соглашения, выразив недовольство ценой.

Позднее Туркменистан договорился с турецкой нефтегазовой компанией Botas о транзите своего газа по схеме своп через Иран. Согласно туркменским медиа, речь может идти о закупке Турцией 300 миллиардов кубометров туркменского газа в течение двадцати лет. Война на Ближнем Востоке поставила эти планы под большой вопрос.

Азербайджан только приветствует сотрудничество между своими соседями. Он прочно занимает свою нишу и не боится конкурентов. Он знает свои возможности и имеет отлаженную инфраструктуру.

Надежность и стабильность очень важны, чтобы партнеры захотели иметь с тобой дело. С этой точки зрения Туркменистану было бы выгодно вложиться в новый газопровод и экспортировать свои ресурсы покупателям напрямую через Южный Кавказ. В регионе Азербайджаном налажено транзитное сотрудничество, обеспеченное хорошими отношениями и взаимопониманием. Грузия и Турция уже заявили о готовности осуществлять транзит туркменского газа через свои территории.

Нефть и газ будут актуальны всегда. Сейчас сложился благоприятный момент для того, чтобы заставить Европу отложить в сторону свои радикально зеленые энергетические протоколы и начать инвестировать в собственную энергобезопасость с большим прагматизмом. А если учесть, что о Транскаспийском газопроводе в США говорят даже больше, чем в Европе, Ашхабад имеет шансы вовлечь в проект и американцев. Надо не упустить.