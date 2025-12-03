Транскаспийский газопровод возвращается: а кто будет платить?

Автор: Лейла Таривердиева

Природные ресурсы стран Центральной Азии занимают все больше внимания Европы и США. Как известно, состоялись встречи в формате США-ЦА и Евросоюз-ЦА. Особенно много документов было подписано по итогам второй, вплоть до проекта обеспечения энергобезопасности... Армении.

Подземные богатства стран региона стали объектом повышенного интереса западных кругов. В первую очередь это, конечно же, редкоземельные металлы, критическое сырье, которого в регионе ЦА предостаточно. Регион действительно очень богат и имеет большой потенциал. И богат он не только критическим сырьем.

В последнее время вдруг начали вспоминать о почти забытом туркменском газе, точнее, о возможностях его доставки до Европы. Речь о давно сданном в архив проекте Транскаспийского газопровода.

Немного истории. В 1996 году Европа и США заинтересовались огромными запасами газа Туркменистана и стали думать, как доставлять их с восточного берега Каспия. В 1999 году туркменское правительство подписало соглашение с американскими компаниями на изучение маршрута предполагаемого трубопровода. В том же году на мероприятии ОЭС в Стамбуле Турция, Грузия, Азербайджан и Туркменистан подписали ряд соглашений в сфере строительства подводного газопровода. Однако нерешенность правового статуса моря и недовольство России и Ирана остановили развитие процесса. А вскоре в Азербайджане было открыто богатое месторождение "Шахдениз", после чего Баку потерял интерес к транзиту туркменского газа. Страна сама стала экспортером газа и вкладываться в другие проекты не видела смысла. В конце декабря 2020 года азербайджанский газ пошел в Европу. Скоро мы отметим пятую годовщину запуска Трансадриатического газопровода (ТАР), являющегося составной частью Южного газового коридора.

Каких-то решений и шагов в вопросе подводной трубы почему-то всегда ждали от Азербайджана, хотя наша страна выступала в проекте лишь как транзитер.

В августе 2018 года на пресс-конференции с тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель Президент Ильхам Алиев в очередной раз указал, что решение по Транскаспийскому газопроводу должна принимать страна-владелица газа, а страна-транзитер не должна выступать с инициативами. По словам Президента, Азербайджан как владелец газа дал старт строительству 3500-километрового газопровода, выделил крупные финансовые средства. "Поэтому если в восточной части Каспия примут решение о транспортировке своего газа на мировые рынки через территорию Азербайджана, то мы, конечно, можем рассмотреть это с большим интересом. Но это должно быть не наше решение, а решение противоположной стороны", - подчеркнул он.

В июле 2023 году, выступая на Шушинском глобальном форуме, Президент Ильхам Алиев сказал, что "для обеспечения дополнительных объемов газа с восточного побережья Каспийского моря необходимо, во-первых, проложить по его дну Транскаспийский газопровод, а во-вторых, построить что-то вроде Южного газового коридора из Баку в направлении Европы. Главный вопрос - кто будет финансировать эти важные проекты? Ответа на него у нас нет".

Ответа на этот вопрос нет ни у кого, потому что в связи с политикой декарбонизации европейские банки прекратили финансирование углеводородных проектов. В прежние годы партнеры ожидали, что Азербайджан будет вкладываться в проект, но газ "Шахдениз" полностью изменил этот расклад. Туркменистан же, являющийся владельцем газа, не проявлял инициативы.

Кто будет платить? Этот вопрос снова возник после того, как на днях вице-президент евразийского подразделения Chevron Дилан Морган вернул тему Транскаспийсокго газопровода на повестку. Как сообщают СМИ, Морган заявил, что устойчивая тенденция Каспийского моря к обмелению бросает вызов существующей транспортной логистике и вынуждает искать новые "зеленые" подходы к перемещению нефти и газа по транскаспийскому направлению. По его словам, наиболее безопасным местом для поставки нефти и газа остаются трубопроводы, и именно к их использованию необходимо стремиться, если речь идет об устойчивом и ответственном подходе.

Об этом Морган заявил, выступая в конце ноября на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

Ранее, в сентябре старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи в статье для Arab News написал, что строительство Транскаспийского газопровода идеально вписывается во внешнеполитическую повестку США, в том числе и в "Маршрут Трампа" (TRIPP). По его мнению, Дональд Трамп мог бы пойти по пути Клинтона, в 90-х годах поддержавшего трубопроводы от побережья Каспия в Европу. С 90-х годов еще не было более благоприятной возможности воплотить мечту о Транскаспийском трубопроводе, считает эксперт.

Еще раньше, в мае вопрос возможности строительства Транскаспийского газопровода поднимался на заседании Комитета по международным отношениям Сената США. Госсекретаря Марко Рубио спросили, считает ли он, что строительство этого трубопровода отвечает интересам Соединенных Штатов. На что последовал ответ: "Думаю, что ответ - да".

"Не думаю, что вопрос Транскаспийского газопровода разрешим. Он завязан на туркменском газе, а Туркменистан никогда на себя никаких обязательств не берет. Поэтому проект содержит большие риски", - сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

По его словам, там ничего не ясно. Особенно ничего не ясно с финансированием. Европейские финансовые институты отказываются финансировать меры для расширения Южного газового коридора при том, что европейские партнеры просят увеличить поставки. А в скором времени Европа собирается отказаться от углеродного топлива.

"Президент Ильхам Алиев по этому поводу хорошо сказал: "Разве мы похожи на глупцов, которые будут вкладывать десятки миллиардов долларов в газ, который им не понадобится?" Так что финансирование Транскаспийского газопровода - под большим вопросом. Европа взяла курс на снижение объемов потребления газа. Свои нынешние потребности она удовлетворяет за счет американского СПГ. В будущем же планирует "тянуть" зеленую энергию с других частей света. Хотя в самой Европе есть ветроустановки, она рассчитывает на альтернативные источники энергии других стран. Планируется строительство магистралей для доставки солнечной энергии из Африки. Более реальный вариант, который уже осуществляется, это коридор зеленой энергии из Центральной Азии через Азербайджан, Грузию и далее по дну Черного моря в Европу. Поэтому Европа не станет вкладывать десятки миллиарды в новую газотранспортную инфраструктуру, чтобы импортировать туркменский газ. А то, что говорит американская сторона, это чисто политические заявления, которые мы слышим почти тридцать лет", - сказал Ильхам Щабан.

Напомним, что несколько месяцев назад в Европейской комиссии заявили, что Туркменистан может сыграть роль в усилиях ЕС по диверсификации источников поставок газа через Южный газовый коридор. При этом, в ЕК уточнили, что решения, касающиеся проекта Транскаспийского газопровода, остаются в компетенции Туркменистана, частных инвесторов и региональных партнеров. Кроме того, согласно текущим правилам, ЕС больше не может инвестировать бюджетные средства в международные проекты, связанные с ископаемыми энергоносителями, предупредили в ЕК.

Учитывая такую позицию, непонятно, как Евросоюз может рассчитывать на доставку туркменского газа в Европу, да еще по Южному газовому коридору. Туркменистан имеет четвертые в мире по объему запасы газа. Однако из-за отсутствия трубопроводов для выхода на крупные рынки, капитализировать это богатство стране до сих пор не удалось. Теперь европейские банки больше не финансируют нефтегазовые проекты, возлагая, как свидетельствует комментарий от Еврокомиссии, все затраты на самих хозяев ресурсов и их добрых соседей. Американские деятели явно не в теме, поднимая вопрос.

Два года назад в интервью Trend соучредитель и сопредседатель энергетического стартапа Trans-Caspian Resources, бывший посол США в Туркменистане Аллан Мастард сказал: если Туркменистан не начнет действовать до того, как ЕС найдет альтернативные источники газа, проект Транскаспийского газопровода станет нежизнеспособным. "Окно возможностей быстро закрывается. Политика перехода от углеводородов к возобновляемым источникам энергии оказывает глубокое влияние на поддержку МФО", - сказал эксперт.

О том, что окно возможностей может закрыться, кажется, начали задумываться и в Ашхабаде. В марте текущего года председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews заявил о готовности к тесной работе с Европой по поставкам природного газа. "Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий - реализация транскаспийского маршрута", - заявил туркменский лидер. По его словам, создание на Каспии подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств.

Судя по всему, Туркменистан готов, наконец, решить и не решенную до сих пор проблему разграничения дна моря с Азербайджаном, так же тормозившую проекты подводных коммуникаций. В последнее время эта закрытая для международных инициатив страна стала открываться миру, а отношения Баку и Ашхабада переживают настоящий бум.

Недоброжелатели утверждают, что Азербайджан не впрягается в проект, так как боится конкуренции. Но это, конечно же, несерьезный аргумент. У страны достаточно газа, чтобы выполнить все свои контрактные обязательства к тому сроку, когда Европа всерьез решит отказаться от газа. К тому же, нельзя не согласиться с азербайджанским экспертом Ильхамом Шабаном: в нынешней актуализации проекта куда больше политики, чем экономики. Потому что остается открытым самый главный вопрос: кто будет платить?