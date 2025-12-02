Подразделения Отдельной общевойсковой армии Азербайджана показали высокие результаты по итогам инспекций

В ходе проверок по итогам года, проведенных Главной военной инспекцией Министерства обороны Азербайджана в Отдельной общевойсковой армии в соответствии с планом подготовки на 2025 год, деятельность воинских частей и подразделений была удостоена высокой оценки.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

"В рамках проверок были оценены действия подразделений при поднятии по сигналу "Тревога", работа штабов, боевая, командирская, общевойсковая подготовка и состояние материально-технического обеспечения. Личный состав сдал зачёты по различным видам подготовки, были выполнены практические стрельбы из стрелкового оружия и артиллерийских средств, выполнены строевые смотры для проверки учебной материальной базы.

Были также просмотрены занятия военнослужащих по тактико-специальной подготовке, действия подразделений коммандос на башне горных коммандос и на тропе разведчика.

Военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи с использованием современных технических средств.

Результаты инспекционных проверок в Азербайджанской армии и профессионализм военнослужащих были оценены положительно", - говорится в информации ведомства.