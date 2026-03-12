https://news.day.az/officialchronicle/1821627.html Президент Ильхам Алиев: Мы страдали от недостатка внимания со стороны международного сообщества Жизнь в условиях мира - это, в целом, уникальный опыт в глобальном масштабе. Миллион человек подверглись этнической чистке. В течение тридцати лет 20 процентов нашей территории находилось под оккупацией.
Жизнь в условиях мира - это, в целом, уникальный опыт в глобальном масштабе. Миллион человек подверглись этнической чистке. В течение тридцати лет 20 процентов нашей территории находилось под оккупацией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.
"Мы страдали от недостатка международного внимания и избирательности некоторых международных игроков, которые должны были заниматься этим [карабахским - ред.] конфликтом", - отметил глава государства.
