Президент Ильхам Алиев: Мы страдали от недостатка внимания со стороны международного сообщества

Жизнь в условиях мира - это, в целом, уникальный опыт в глобальном масштабе. Миллион человек подверглись этнической чистке. В течение тридцати лет 20 процентов нашей территории находилось под оккупацией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

"Мы страдали от недостатка международного внимания и избирательности некоторых международных игроков, которые должны были заниматься этим [карабахским - ред.] конфликтом", - отметил глава государства.