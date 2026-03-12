В своем выступлении на XIII Глобальном Бакинском форуме Президент Ильхам Алиев затронул тему роста цен на нефть и на газ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, сказал: "Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на нефть и на газ. Это создает проблемы для потребителей. И не только для них. Если кто-то думает, что такие несбалансированные цены выгодны только нефтедобывающим странам и странам-экспортерам, то он заблуждается". Президент отметил, что Азербайджан выступает за более сбалансированные и предсказуемые цены на нефть.