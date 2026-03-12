США высвободят миллионы баррелей нефти из стратегического резерва

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса, который является крупнейшим в мире. Об этом сообщило минэнерго США на странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент... уполномочил министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва", - приводит ведомство слова американского министра энергетики Криса Райта.

Это составляет более 40% от текущего объема стратегического резерва страны. Ожидается, что поставки начнутся на следующей неделе и продлятся около 120 дней.

В течение следующего года планируется закупить около 200 млн баррелей, добавил глава минэнерго США.

Эта мера является одной из крупнейших в истории США и направлена на стабилизацию мирового энергетического рынка и сдерживание инфляции внутри страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке.