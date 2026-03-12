Здравоохранение - сфера, где страны могут объединяться в разделенном мире

В разделенном и противоречивом мире здравоохранение - одна из немногих областей, где страны могут и должны объединяться.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на открытии XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"В разделенном и противоречивом мире здравоохранение - одна из немногих областей, где страны могут и должны объединяться несмотря на идеологические различия, чтобы находить совместные решения общих угроз. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения была создана почти 78 лет назад и наши государства-члены продолжают работать под ее эгидой. В прошлом году они приняли Соглашение ВОЗ о пандемиях, которое после ратификации станет знаковым инструментом международного права для повышения безопасности мира от будущих пандемий", - сказал он.

По его словам, здравоохранение предоставляет важную возможность для преодоления разногласий, находясь на пересечении безопасности, развития, справедливости и доверия. Оно выходит за пределы границ, идеологий, экономик, этносов, религий и других различий.