Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен, но он сейчас "в порядке".

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью Corriere della Sera пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Эсмаил Багаи.

"Он ранен, но с ним все в порядке, я не знаю, когда он выступит со своей первой речью", - отметил он.

Моджтаба Хаменеи получил ранение во время американо-израильского удара по резиденции верховного лидера в первый день войны - 28 февраля, при котором погибли шестеро членов его семьи, включая отца - Али Хаменеи, рассказал ранее The Guardian иранский посол на Кипре Алиреза Салариан. Сама резиденция оказалась разрушена.

Отвечая на вопрос, почему новый верховный лидер Ирана не появлялся на публике с тех пор, как сменил на этом посту своего покойного отца, дипломат ответил: "Я не думаю, что ему комфортно [в подобном состоянии] произносить речь".