Вулкан в России выбросил столб пепла на высоту 8 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8 километров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

