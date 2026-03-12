https://news.day.az/world/1821680.html Вулкан в России выбросил столб пепла на высоту 8 км - ВИДЕО Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8 километров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
