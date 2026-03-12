SOCAR и США изучают потенциал геотермальной энергии в Азербайджане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) активно изучает потенциал геотермальной энергии в стране в сотрудничестве с американскими компаниями.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend вице-президент SOCAR Афган Исаев в кулуарах Торгово-деловой конференции США-Азербайджан, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан (USACC), в Вашингтоне.

Он отметил давнее и успешное сотрудничество SOCAR с американскими энергетическими компаниями.

"Основы этого сотрудничества были заложены в 1994 году с подписанием "Контракта века", который определил новую нефтяную стратегию Азербайджана. Это историческое соглашение стало ключевым для интеграции нефтегазового сектора страны в мировые энергетические рынки и создало платформу для долгосрочного партнёрства SOCAR с американскими компаниями.

Изначально сотрудничество сосредоточивалось преимущественно на секторе "upstream", на добыче и разведке нефти. Со временем оно значительно расширилось и охватывает теперь множество сегментов цепочки создания стоимости в нефтегазовой отрасли", - отметил А.Исаев.

Он напомнил, что когда был подписан "Контракт века", ExxonMobil была одной из первых американских компаний, вступивших в партнёрство с SOCAR.

"Сотрудничество с ExxonMobil имело ключевое значение для внедрения международных передовых практик в области добычи нефти и газа и для обмена знаниями. Это партнёрство остаётся крепким и сегодня. В 2024 году, во время визита в Соединённые Штаты, я участвовал во встрече высокого уровня с ExxonMobil, посвящённой стратегическому сотрудничеству в области декарбонизации.

Обсуждения были сосредоточены на расширении сотрудничества между SOCAR и ExxonMobil. Я также посетил участок проекта, чтобы на месте изучить технологию улавливания и хранения углерода (CCS) компании ExxonMobil. Во время визита я получил подробное представление о практическом применении CCS, управлении процессами и влиянии этой технологии на сокращение выбросов. Хочу также отметить, что в 2025 году SOCAR и ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве", - сказал вице-президент SOCAR.

А. Исаев также подчеркнул сотрудничество SOCAR с такими американскими компаниями, как SLB и Baker Hughes, для внедрения передовых технологий во всех направлениях нефтегазовой деятельности.

"В то же время в рамках партнёрства с этими компаниями SOCAR изучает потенциал геотермальной энергии в Азербайджане с целью развития возобновляемой энергетики в стране. Кроме того, SOCAR сотрудничает с американской компанией Honeywell для модернизации производственных процессов, внедрения передовых систем управления и продвижения цифровизации.

SOCAR также тесно взаимодействует с Boston Consulting Group (BCG) по стратегическим инициативам, направленным на декарбонизацию и долгосрочную устойчивость в нефтегазовой отрасли. В рамках этого сотрудничества мы запустили проект "C&S Lighthouse", способствующий реализации "зелёной" трансформации. Его внедрение внесло значительный вклад в достижение целей SOCAR по декарбонизации", - отметил он.

По словам А.Исаева, партнёрство SOCAR с американскими компаниями сыграло ключевую роль в модернизации энергетического сектора Азербайджана, содействии внедрению передовых технологий и инженерных решений, а также продвижении инициатив по цифровизации и декарбонизации.

Цели SOCAR по декарбонизации

Вице-президент SOCAR отметил, что рост выбросов метана, вызванный быстрым развитием отрасли, стал серьёзной глобальной проблемой.

"Для решения этой задачи страны, международные компании, институты и представители гражданского общества во всём мире предпринимают серьёзные и координированные меры. В ответ на эти глобальные вызовы SOCAR реализует целевые инициативы по сокращению выбросов метана на всех своих объектах.

Компания определила сокращение выбросов парниковых газов ключевым приоритетом в каждом регионе своей деятельности и объявила о средне- и долгосрочных целях по декарбонизации во время COP28", - подчеркнул он.

Как отметил А. Исаев, цели SOCAR включают:

- достижение нулевого уровня регулярного факельного сжигания на всех объектах к 2030 году;

- снижение интенсивности выбросов в сегменте добычи на 30% к 2030 году по сравнению с уровнями 2022 года (для прямых активов SOCAR);

- сокращение корпоративной интенсивности выбросов на 30% и общего объёма выбросов на 20% к 2035 году по сравнению с уровнями 2022 года (для прямых активов SOCAR);

- достижение почти нулевых выбросов метана в сегменте добычи (ниже 0,2%) к 2035 году (для прямых активов SOCAR);

- достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Проекты SOCAR по декарбонизации

По словам А.Исаева, SOCAR запустила комплексную программу декарбонизации в ключевых регионах своей деятельности с целью сокращения выбросов парниковых газов.

"В рамках этой программы были внедрены корпоративные процедуры, управленческие инструменты и созданы специализированные организационные подразделения для продвижения декарбонизации и изучения новых направлений бизнеса. В соответствии с целями по декарбонизации SOCAR определила постоянное сокращение выбросов основным приоритетом. Проекты по декарбонизации реализуются во всех сегментах деятельности SOCAR - добыче, транспортировке и переработке нефти и газа.

Особое внимание уделяется снижению выбросов метана. Так, SOCAR реализовала масштабный проект по выявлению и устранению утечек (Leak Detection and Repair, LDAR) на Нефтяных Камнях. В ходе реализации проекта были выявлены ранее неучтённые источники выбросов, определены объёмы выбросов и внедрены меры для их предотвращения. Измерения проводились с использованием оптических газовых камер (Optical Gas Imaging, OGI), приборов для отбора проб с высокой скоростью потока, а также технологий спутникового и дронового мониторинга. Оценка охватила все ключевые объекты, включая трубопроводы, скважины, компрессоры, турбины, двигатели, резервуары и сепараторы", - добавил он.

А. Исаев отметил, что проведение инвентаризации выбросов с использованием современных технологий отражает целенаправленные и ответственные усилия SOCAR по достижению целей декарбонизации, а также её вклад в инициативы прозрачной отчётности в этой сфере.

"В рамках этого постоянного процесса на других активах SOCAR проводятся масштабные кампании по измерению выбросов для их выявления и предотвращения. В 2025 году SOCAR совместно с международной консалтинговой компанией запустила платформу Methane AI, основанную на искусственном интеллекте, для более эффективного управления выбросами метана.

Платформа поддерживает соблюдение требований отчётности инициативы OGMP 2.0, а также других международных программ. Ключевые преимущества платформы Methane AI включают:

- централизованный усовершенствованный мониторинг, отчётность и возможности по снижению выбросов;

- быстрое устранение выявленных источников выбросов через платформу;

- интеграцию данных о выбросах со спутников, дронов и других источников в единую систему;

- более точный анализ данных о выбросах с минимальным участием человека;

- обеспечение соответствия требованиям OGMP 2.0 и других международных стандартов отчётности.

С использованием этой платформы SOCAR в 2025 году подготовила и представила свой первый отчёт в соответствии с OGMP 2.0 и международными стандартами. Платформа внесла значительный вклад в создание единого и надёжного цифрового подхода к управлению выбросами метана", - отметил вице-президент компании.

А. Исаев добавил, что с учётом глобальной климатической повестки, ориентированной на ответственность и прозрачность, систематическое и точное управление выбросами имеет критическое значение.

"С этой целью SOCAR создала современную систему Measurement, Reporting, and Verification (MRV) для эффективного сбора и цифрового управления данными о выбросах. Система минимизирует человеческие ошибки, снижает нагрузку на персонал, обеспечивает точное отслеживание ключевых показателей эффективности и позволяет предоставлять более точную отчётность в соответствии с международными стандартами. Система MRV была полностью введена в эксплуатацию, а в 2025 году для пользователей MRV были проведены внутренние обучающие сессии для обеспечения её эффективного применения", - подчеркнул он.

А.Исаев сообщил, что одним из ключевых достижений SOCAR в области выявления выбросов стало использование инновационных технологий, таких как спутники и дроны.

"Применение этих технологий значительно способствует быстрому выявлению выбросов метана, точному определению их источников и своевременному устранению. В этом контексте в рамках партнёрства с Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) SOCAR провела измерения выбросов на суше с использованием спутниковых технологий компании GHGSat.

Кроме того, в 2024 году SOCAR в сотрудничестве с TotalEnergies провела измерения с помощью дронов, используя технологию Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Applications (AUSEA). Система AUSEA состоит из компактных двухсенсорных модулей, установленных на дронах, которые способны обнаруживать выбросы метана и точно определять их источники. Эта технология позволяет проводить измерения в труднодоступных местах и обеспечивает высокую точность результатов.

Исследования с использованием этих инновационных методов продолжились на морских объектах TotalEnergies в Каспийском регионе, а также на производственных площадках SOCAR. Такой комплексный и передовой подход позволил SOCAR эффективно проводить инвентаризацию выбросов, более точно измерять их объёмы, выявлять ключевые пробелы и внедрять меры по их сокращению", - добавил он.

А.Исаев отметил, что SOCAR тесно сотрудничает с рядом международных инициатив, чтобы достичь своих целей по декарбонизации и проактивно соответствовать глобальным требованиям по выбросам парниковых газов.

"К таким инициативам относятся Oil & Gas Methane Partnership (OGMP 2.0), Oil & Gas Decarbonization Charter (OGDC), International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), инициатива Всемирного банка "Zero Routine Flaring by 2030" и Caspian Methane Emissions Accelerator. Эти партнёрства не только укрепляют роль SOCAR в области устойчивого развития, энергетического перехода и декарбонизации на глобальном уровне, но и способствуют формированию совместных позиций с международными нефтегазовыми компаниями на различных платформах.

Главная цель всех этих проектов - ускорить процесс декарбонизации в нефтегазовых операциях SOCAR, развивать низкоуглеродные проекты, сокращать выбросы и, в конечном итоге, достичь целей компании по декарбонизации", - подчеркнул он.

Низкоуглеродный бизнес через проекты в области возобновляемой энергии

А. Исаев сообщил, что одним из ключевых направлений поддержки декарбонизации в нефтегазовой деятельности SOCAR является развитие возобновляемых источников энергии.

"Для ускорения реализации низкоуглеродных инициатив SOCAR создала специализированное дочернее предприятие SOCAR Green LLC, которое сосредоточено на развитии проектов в области возобновляемой энергии, повышении энергетической эффективности и реализации инициатив по "зелёному" водороду. Уже установлено несколько успешных партнёрств с международными организациями, и начата реализация проектов в этом направлении.

Особое значение имеют солнечные электростанции "Билясувар" и "Банке", ветровая электростанция "Абшерон/Гарадаг", разработанные совместно с Masdar, а также солнечная электростанция "Шафаг" в партнёрстве с bp. Кроме того, продолжается работа с китайскими компаниями по развитию электростанций нового поколения", - отметил он.

А.Исаев отметил, что строительство солнечной электростанции "Билясувар" началось в октябре 2025 года, а её ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2027 года.

"Строительство СЭС "Банке" также ожидается в ближайшее время. Ветровая электростанция "Абшерон/Гарадаг" находится на стадии разработки, соответствующие работы продолжаются. Эти проекты способствуют достижению цели Азербайджана - увеличению доли возобновляемой энергии в производстве электроэнергии до 30% к 2030 году, одновременно сокращая выбросы углерода почти на 1 миллион тонн и поддерживая устойчивое развитие.

Что касается СЭС "Шафаг", окончательное инвестиционное решение было принято во втором квартале 2025 года, и подписаны несколько ключевых контрактов. Ввод станции в эксплуатацию планируется на второй квартал 2027 года", - добавил он.

А. Исаев сообщил, что сотрудничество SOCAR с китайскими компаниями в секторе возобновляемой энергии успешно продолжается.

"Проекты реализуются совместно с компаниями China Energy Overseas Investment Co., Ltd и China Datang Overseas. Для проекта солнечной электростанции с PowerChina Resources подписано Соглашение о реализации между SOCAR Green LLC, PowerChina Resources и министерством энергетики Азербайджана, а также Акционерное соглашение между SOCAR Green и PowerChina Resources. В настоящее время предпринимаются соответствующие шаги.

Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании с China Datang и PowerChina Resources, SOCAR Green LLC и министерством энергетики для развития проектов оффшорной ветроэнергетики в азербайджанской части Каспийского моря.

В рамках сотрудничества с Госагентством водных ресурсов Азербайджана подписано письмо о намерениях по гибридному проекту возобновляемой энергии, направленному на декарбонизацию объектов водного хозяйства. Также рассматриваются потенциальные совместные инвестиционные возможности с международными партнёрами для реализации этого проекта.

В целом эти текущие и планируемые проекты вносят значительный вклад в портфель низкоуглеродного бизнеса SOCAR, "озеленение" энергоснабжения её нефтегазовых операций и достижение стратегических целей Азербайджана в области возобновляемой энергии", - отметил вице-президент SOCAR.