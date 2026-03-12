В Азербайджане за создание таких материалов с помощью ИИ будет грозить до 7 лет тюрьмы

Незаконное создание или распространение фото-, видео- или аудиоматериалов порнографического либо сексуального характера с использованием технологий искусственного интеллекта, а также специального программного обеспечения будет считаться преступлением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, который был обсужден сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, создание с использованием технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения фото-, видео- или аудиоматериалов порнографического либо сексуального содержания с использованием изображения или голоса человека без его согласия, а также распространение таких материалов в СМИ, в интернет-информационных ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях, если они предназначены для массового просмотра, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.