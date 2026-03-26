Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 2,3 доллара США, или на 2% по сравнению с предыдущим показателем, и составила 113,70 долларов США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 3,14 доллара, или на 2,8%, и составила 107,24 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,23 доллара, или на 1,5%, и составила 79,72 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,56 доллара, или на 1,4%, и составила 109,58 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.