Одна страна вынуждена выпустить нефть из госрезерва

Япония из-за ситуации на Ближнем Востоке приняла вынужденное решение во избежание негативного влияния на национальную экономику и перебоев с поставками нефтепродуктов - выпустить нефть из государственных резервов. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщила премьер-министр Санаэ Такаити, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С 16 марта в стране уже начали высвобождать частные запасы, чтобы обеспечить "количество, необходимое для Японии в целом", национальные запасы будут выпускать с 26 марта.

Такаити также добавила, что в марте планируется начать пополнение совместных запасов с нефтедобывающими странами.

Кроме того, с 19 марта Япония начала предоставлять субсидии для снижения цен на нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо, мазут и керосин. С помощью этих мер страна собирается приложить все усилия, чтобы свести к минимуму воздействие на экономическую деятельность ближневосточного конфликта.