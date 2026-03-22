OpenAI протестирует рекламу в бесплатной версии ChatGPT

В ближайшие недели OpenAI начнет показывать рекламу пользователям из США, использующим бесплатную версию сервиса, а также подписку Go. Проект будет реализован в пилотном формате, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для интеграции рекламных решений OpenAI привлекла компанию Criteo, специализирующуюся на технологиях цифровой рекламы. В рамках пилота компания занимается подбором рекламодателей, готовых инвестировать в размещение бюджет от $50 тыс. до $100 тыс.

В OpenAI рассчитывают, что расширение форматов рекламного контента, как текстового, так и визуального, позволит повысить частоту показов и общую эффективность кампаний. Рекламная модель рассматривается как дополнительный источник выручки наряду с подписочной.

Несмотря на рост пользовательской базы, затраты OpenAI на развитие вычислительной инфраструктуры и обучение новых моделей остаются значительно выше доходов. Однако компания продолжает привлекать инвестиции, позволяющие финансировать масштабные расходы на развитие технологий искусственного интеллекта.