Азербайджанские дзюдоистки завершили Кубок Тюрингии с 6 медалями
В немецком Бад-Бланкенбурге завершился Кубок Тюрингии по дзюдо.
Как сообщает Day.Az, на международном турнире, организованном в 32-й раз, юношеская женская сборная Азербайджана завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.
Сунай Саламова (40 кг) была удостоена золотой, Захра Гулиева (40 кг) - серебряной, Парвин Севханлы (44 кг), Кенуль Эйвазлы (48 кг), Масума Мамедли (70 кг) и Земфира Алиева (+70 кг) - бронзовых наград.
Отметим, что в возрастной категории U-18 в общей сложности вели борьбу 243 мастера татами.
