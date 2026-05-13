Вэнс ответил на вопрос о возможном участии в выборах после Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на вопрос о возможной совместной предвыборной кампании с госсекретарем Марко Рубио в качестве преемников Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, Вэнса спросили, что он думает о том, что президент якобы рассматривает идею совместной предвыборной гонки с участием его и Рубио.

Вице-президент заявил, что сейчас меньше всего хотел бы обсуждать, на какую должность будет баллотироваться через несколько лет. По его словам, в данный момент он сосредоточен на работе, которую уже выполняет по итогам выборов.

"Существует очень мало тем, о которых мне хочется говорить меньше, чем о том, на какую должность я буду баллотироваться через несколько лет. Особенно когда я сейчас наслаждаюсь своей работой и пытаюсь делать все возможное на посту, на который меня уже избрал американский народ", - сказал Вэнс.

Он также отметил, что хорошо относится к Марко Рубио, считает его отличным госсекретарем и близким другом. При этом, по словам Вэнса, они оба сейчас полностью сосредоточены на выполнении своих нынешних обязанностей.

"Если бы я был рядовым американцем, то мало что раздражало бы меня больше, чем человек, который едва проработал на своей должности полтора года и уже сейчас примеряется к следующей работе через два с половиной года. Давайте сначала хорошо сделаем то, для чего нас избрали", - заявил вице-президент США.