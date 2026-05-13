Состоялась рабочая встреча представителей Азербайджана и Беларуси в области военной информации

В Минске состоялась рабочая встреча представителей министерств обороны Азербайджанской Республики и Республики Беларусь в области военной информации.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

В ходе встречи начальник Управления по связям с медиа и общественностью - пресс-секретарь Министерства обороны полковник Анар Эйвазов рассказал об информационном обеспечении и мерах борьбы с дезинформацией во время 44-дневной Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской Армии, а также в ходе антитеррористической и других боевых операций.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила мемориальный комплекс "Хатынь", ознакомилась с деятельностью военного информационного агентства Вооруженных сил Беларуси "Ваяр" и телеканала "ВоенТВ", а также ряда центров культуры.