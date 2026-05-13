В рамках Программы волонтерства WUF13 завершились тренинги в объектах

10-11 мая успешно завершились тренинги, организованные в рамках Программы волонтеров 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Об этом Day.Az сообщили в Операционной компании WUF13 Azerbaijan.

Отмечается, что в тренингах приняли участие более 2100 волонтеров.

В ходе данных тренингов волонтеры ознакомились с местом проведения мероприятия, операционными процессами, процедурами безопасности, направлениями деятельности по департаментам, а также с основными правилами и инструкциями, которые будут применяться в дни проведения форума.

Программа волонтерства WUF13 является одной из важных инициатив с точки зрения развития лидерских навыков молодежи, продвижения инновационного мышления и расширения возможностей получения международного опыта.

Из 16 тысяч кандидатов, подавших заявки на участие в программе, волонтеры, успешно прошедшие многоэтапный отбор, в период проведения мероприятия будут работать по различным направлениям, включая поддержку процесса встречи и регистрации гостей, организацию информационных услуг, организационную координацию на площадках сессий и выставок, а также реализацию культурных программ.

В настоящее время часть волонтеров уже начала оказывать поддержку в выполнении задач по соответствующим направлениям деятельности.

Напомним, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет 17-22 мая в городе Баку, будет организована под темой "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и станет площадкой для стратегических обсуждений будущего городов.