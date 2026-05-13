Вас могут оштрафовать на 1000 AZN за это в общественном транспорте

Перевозка животных в общественном транспорте всегда была предметом обсуждения с точки зрения удобства пассажиров и возможного недовольства. С одной стороны - чувство милосердия к нашим четвероногим друзьям, с другой - гигиенические проблемы и иногда фобии, которые ставят пассажиров в непростую ситуацию. Особенно перевозка животных на руках, без переноски, вызывает недовольство других пассажиров.

Что говорит законодательство в таких случаях?

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, юрист Лейла Бадалова в комментарии Bizim.Media заявила, что согласно пункту 3.1.3 постановления Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении Правил содержания собак, кошек и других домашних животных в населенных пунктах Азербайджанской Республики", владелец животного имеет право перевозить домашних животных водным, воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, включая междугородние автобусы.

Однако в целях охраны здоровья людей собаки должны находиться только на коротком поводке, а собаки крупных пород - на поводке и в наморднике. Согласно пункту 4.4.4 этого же постановления, при отсутствии ветеринарного свидетельства либо если в свидетельстве не указано, что собаки привиты против бешенства и других заболеваний, запрещается их продажа, дарение, а также перевозка транспортными средствами с одного места на другое внутри страны. Если указанные запреты отсутствуют, владелец может перевозить животное в общественном транспорте.

Нарушение владельцем животного указанного запрета также влечет ответственность по закону.

Так, согласно статье 290.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, за нарушение условий перевозки домашних животных транспортными средствами предусмотрен штраф в размере 200 манатов. Согласно статье 290.2 этого же Кодекса, если лицо, ранее подвергнутое административному взысканию по указанной статье, повторно нарушит правило в течение одного года, предусмотрен штраф в размере 300 манатов. Согласно статье 290.3, если в результате нарушения потерпевшему причинен легкий вред здоровью или материальный ущерб, предусмотрен штраф в размере от 800 до 1000 манатов.

Что касается перевозки животного на руках, если животное мешает другим пассажирам, создает опасность, вызывает аллергию или гигиеническую проблему, это уже может быть расценено как нарушение правил. Водители общественного транспорта на основании жалобы конкретного пассажира могут сослаться на его дискомфорт и возразить против посадки животного.