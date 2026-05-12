Раскрыт самый продаваемый за всю историю телефон

Культовый аппарат Nokia оказался самым продаваемым телефоном за все время.

По словам журналистов, самым популярным устройством за все время стал Nokia 1100. Кнопочный девайс, вышедший в 2003 году, разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров. На второй месте расположили представленный в 2005 году кнопочный аппарат Nokia 1110 - 248 миллионов штук.

На третьем месте среди всех мобильных устройств оказались iPhone 6 и 6 Plus - всего было продано 224 миллиона смартфонов. Также авторы медиа раскрыли причину, по которой список самых продаваемых гаджетов не возглавил смартфон Apple или Samsung.

Специалисты объяснили, что рынок во время выпуска телефонов Nokia выглядел совсем иначе. У моделей финского бренда было мало конкурентов - лишь Blackberry, Sony, Motorola и пара других производителей. Также Nokia 1100 продавали всего за 100 долларов, тогда как другая новинка того времени - Motorola Razr V3 - стоила 450 долларов.

В материале говорится, что кнопочные устройства Nokia были популярны даже после выхода iPhone и других смартфонов. Так, в 2011 году только в Африке у потребителей на руках оставалось 50 миллионов единиц Nokia 1100.