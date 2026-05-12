Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за последние 10 дней

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о минных операциях, проведенных 1-11 мая организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, организациями, задействованными в деятельности по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, была обнаружена и обезврежена 71 противопехотная, 20 противотанковых мин и 440 других взрывоопасных боеприпасов.

За указанный период от мин и других взрывоопасных боеприпасов было очищено 2129 гектаров территории.