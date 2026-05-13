Завтра в Азербайджане будет до 31 градуса тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых пригородных районах возможны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем - 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном ожидается погода без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах прогнозируются дожди. Местами осадки могут кратковременно усилиться, возможны грозы и град. Утром и вечером в отдельных горных районах ожидается туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 15-20°, местами до 24-26° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az