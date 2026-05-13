Участник "Евровидения" выступил в Баку с первым соло-концертом

Музыкальный вечер "Bir Cavan", состоявшийся в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии, подарил зрителям возможность ближе познакомиться с творчеством молодого исполнителя, участника "Евровидения-2024" Илькина Довлатова. Любовь артиста к сцене, годы упорного труда и преданность искусству нашли отражение в его первом сольном концерте, сообщает Day.Az.

Высокая энергия, эмоциональные выступления и непрекращающиеся аплодисменты зрителей придали вечеру особую ауру. Одним из ярких моментов мероприятия стала презентация официального тизера "Bir Cavan", созданного для того, чтобы вновь передать зрителям волнение и эмоциональную атмосферу творческого пути артиста, который в дальнейшем продолжится ещё более масштабными и впечатляющими проектами.

В концертной программе также выступили танцевальный коллектив Vətən и группа Ramil Amarok с яркими хореографическими номерами. В музыкальной части вечера также выступили Flame Band, Talo & Orxan, мугам-группа Nəva, Эльвин Фаттаев и Эльшан Гарибоглу. Особую роль в реализации проекта сыграл творческий квартет Safarli Production - Адиль Ракиди, Рабиль Сафарли, Эмингуей Акиф и Эльвин Гумбатов.

Концерт стал значимым событием в творческой карьере Илькина Довлатова, открыв новую страницу его музыкального пути.