Гюльнара Халилова c успехом представила экологическую модную концепцию в Казахстане

Дизайнер Гюльнара Халилова в четвертый раз представила Азербайджан на Aspara Fashion Week (Казахстан, Тараз) - 17-м сезоне одного из крупнейших международных fashion-проектов, ежегодно собирающего дизайнеров, экспертов индустрии и ценителей моды со всего мира, сообщает Day.Az.

Показы дизайнера Гюльнары Халиловой на Aspara Fashion Week уже стали ожидаемым событием фестиваля и неизменно вызывают большой интерес публики благодаря яркому сочетанию национальных мотивов, современного дизайна и художественной концепции. В этом сезоне она представила новую коллекцию Upcycling, посвящённую идее повторного использования материалов и переосмыслению ценности вещей через моду.

Коллекция объединила экологичный подход, авторский стиль и элементы этнической эстетики, продемонстрировав, как традиции могут органично существовать в современном модном пространстве. Через фактуры, силуэты и детали дизайнер раскрыла тему осознанного потребления, превращая моду не только в искусство, но и в культурный нарратив. По итогам показа, дизайнер была удостоена почетного диплома.

В 17-м сезоне Aspara Fashion Week приняли участие дизайнеры более чем из 35 стран. Международная платформа традиционно выступает своеобразным мостом между европейской и азиатской модой, уделяя особое внимание этнокультурным ценностям, национальному костюму и современным интерпретациям культурного наследия. Aspara Fashion Week создана в 2017 году одним из авторитетных мировых дизайнеров одежды Айдарханом Калиевым.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии, Турецкой Республике Северного Кипра и других странах.